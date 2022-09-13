Руководитель театра имени Вахтангова: «Мы привезли к вам всё до последнего гвоздя»

Большую пресс-конференцию для региональных журналистов дал Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Мероприятие прошло в Общественно-культурном центре.

Перед представителями СМИ выступили организаторы фестиваля «Амурская осень», руководитель театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. На многочисленные вопросы ответили актеры Ирина Купченко, Алексей Гуськов, Юрий Шлыков, Леонид Бичевин, Ксения Трейстер.

Фото: Амур.инфо

Гастроли театра имени Евгения Вахтангова проводятся в рамках федеральной программы «Большие гастроли», согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации и при поддержке правительства Амурской области.

Театр привез восемь лучших спектаклей, их покажут по два раза на благовещенских сценах. Директор учреждения Кирилл Крок так обозначил выбор репертуара:

— Мы привезли максимально разные спектакли, чтобы отобразить весь пласт художественной жизни театра имени Вахтангова. Это те спектакли, которые подойдут для сценических площадок вашего замечательного города. Чтобы вы понимали, с нами выехали в общей сложности 180 человек – сотрудников театра, и восемь фур, заполненных реквизитом: костюмами, декорациями, световым оборудованием. То есть мы привезли к вам всё до последнего гвоздя.

Фото: Амур.инфо

У многих артистов труппы с Благовещенском связаны приятные воспоминания. Ирина Купченко и Алексей Гуськов одни из тех, кто участвовал в ранних фестивалях «Амурской осени». Гастроли, которые возвращают в давно покинутые места, всегда связаны с особыми эмоциями.

— Около 20 лет назад мы приезжали сюда с Димой Дюжевым, играли здесь, – вспоминает Ирина Купченко, – по-моему, мы тогда ничего не получили, только дипломы (смеется). Нам задают вопрос: что нам делать на гастролях, если нам так хорошо в Москве. Знаете, мы – странствующие комедианты по природе своей. Это потребность – быть со зрителем, где бы он ни был, ведь мы можем играть только для кого-то. Сами для себя мы не существуем.

Масса вопросов досталась молодым актерам: Ксении Трейстер и Леониду Бичевину. Они отметили: играть с такими опытными и знаменитыми коллегами на одной сцене – большая честь. Они многому учатся, с благодарностью принимают их рекомендации.

Вопросы журналистов касались самых разных тем, в частности, глобальных. Так, актеры высказали свое мнение о «культуре отмены», которая присутствует в западных странах относительно русского искусства.

Фото: Амур.инфо

— Отменить культуру невозможно. Отменить русский язык невозможно, – подчеркнул Кирилл Крок, и коллеги согласились с ним, – мы подписали соглашение с Китаем и, надеюсь, в следующем году мы будем по ту сторону Амура, рядом с вами, и в этом театральном сезоне, правда, с небольшим спектаклем, поедем на международный фестиваль в Казахстан.

Пресс-конференция прошла в легкой атмосфере. Актеры с удовольствием отвечали на все вопросы, а после Леонид Бичевин, восходящая звезда российского кино, дал эксклюзивное интервью для Амур.инфо.