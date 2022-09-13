Амурчанка получила 50 тысяч рублей от президента Татарстана

Фото: архив Анастасии Жидковой

В Казани состоялся конкурс для самой незаурядной молодежи страны – «Лидер XXI века». Он проводился впервые, проходил под эгидой Всероссийского конкурса «Большая перемена» и стал её уникальным эксклюзивным полуфиналом, который состоялся наряду с другими полуфиналами в регионах страны, но с отдельной программой. За победу боролись 519 лидеров детских общественных движений из 68 регионов России в возрасте от 14 до 17 лет. Амурскую область представляли пятеро, в их числе и победительница, Анастасия Жидкова.

Спускаясь по трапу, Настя мыслями все еще там, в далекой самобытной Казани, где их радушно встречали в аэропорту в национальных костюмах, кормили татарскими вкусностями, поили чаем с чак-чаком и, главное, подарили возможность провести несколько незабываемых дней в компании таких же активных и креативных ребят со всей страны.

Фото: из личного архива Анастасии Жидковой. Встреча амурских участников в аэропорту Благовещенска

Фото: из личного архива Анастасии Жидковой. Встреча в аэропорту Казани

Фото: из личного архива Анастасии Жидковой. Встреча в аэропорту Казани

— Эти несколько дней были очень непростыми. Первый день был посвящён решению кейсов, а второй – их защите. Параллельно мы проходили конкурсные испытания «Лидеров 21 века», и их было немало: самопрезентация, тест, разработка волонтерских проектов, импровизация, – делится Настя.

Презентация далась амурчанке легче всего, ведь в ней нужно было рассказать о себе, своих достижениях и победах.

— Визитка – это было домашнее задание. За две минуты каждому участнику нужно было рассказать о себе, своих успехах и достижениях. Тут все просто, за школьные годы успехов накопилась масса: и победа во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», и победа в международном конкурсе «Экология – дело каждого», кроме того, я финалист Просветительских игр общества «Знание», победитель конкурса «Мой первый бизнес», Международного конкурса «Прибыль слов…» и многих других… А ещё рассказывала о выигранном Гранте «Дружба без ограничений», посвященном ребятам с ОВЗ. Так что визитка, как задание, показалось мне очень простым, самое сложное было уместиться в две минуты, ведь столько хотелось рассказать, – уточняет Анастасия.

Потом были два непростых, но очень увлекательных дня кейсов. В первый день участники их коллективно готовили, во второй – презентовали друг другу и строгому жюри.

— Кейсы – это задания, которые нужно решать командой! Уметь договориться, найти решение, отстоять идею или найти компромисс, – объясняет девушка. – Они были про экологию, туристический маршрут и волонтерство.

Фото: из личного архива Анастасии Жидковой

Кроме кейсов были тесты, готовились к которым ребята заранее. Но тут каждый был сам за себя. Среди таких заданий был и тест на знание государственного устройства Российской Федерации и государственной молодежной политики, ответить на него можно было, лишь зная соответствующие законы и нормативные акты.

Самым сложным заданием было, пожалуй, финальное, состоявшееся в ночь перед отъездом. Оно представляло собой чистой воды импровизацию: участник выходил на сцену и на большом экране перед ним появлялась фраза, которую нужно было сделать темой своего минутного выступления… прямо здесь… прямо сейчас… на глазах у более чем 500 человек.

Насте досталась фраза: «Что важнее: идея или действие?» Девушка, естественно, не помнит, что именно она говорила, ведь у нее не было ни минуты на подготовку, но речь лилась сама собой, зал слушал ее на одном дыхании.

— Говорила что-то о семье, о принципах…, – улыбается героиня, – но точнее не вспомню, в этот момент концентрировалась на внимании зала, старалась выражать мысли четко, но при том артистично, чтобы было интересно слушать.

С этой задачей Анастасия точно справилась, ведь ей удалось занять в финале одно из 20 победных мест.

Фото: из личного архива Анастасии Жидковой

Все 20 счастливчиков в качестве награды за победу стали обладателями путевок в любой регион России в рамках проекта «Больше, чем путешествие» и специальных денежных призов в размере 50 000 рублей от президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Фото: из личного архива Анастасии Жидковой

Куда поехать, Настя пока не решила. Сомневается и выбирает между соседней Камчаткой и далеким Дагестаном. Но совсем скоро у амурской школьницы еще два больших путешествия: отметив свой день рождения 15 сентября, Настя отправится в Печору, а после в Артек.

—В Артек мы едем вместе с моей подругой Дашей! Вместе участвовали – вместе победили! – гордо отмечает Настя. – У современного школьника множество возможностей для участия и самореализации… нужно только начать! А мне еще и с учителями повезло, ведь потом после поездок приходится наверстывать программу и сдавать все сразу, но в моей школе прекрасные, понимающие учителя…