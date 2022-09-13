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13сентября
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Амурчан просят рассказать о хороших людях и их поступках

На одноимённый конкурс жители региона подали около 20 заявок

Амурчан просят рассказать о хороших людях и их поступках
Фото: Общественная палата Амурской области

Самой популярной номинацией стала – «Семейные ценности». Больше всего заявок поступило от инициативных благовещенцев.

«Конкурс проводится в четвертый раз. В прошлом году лидировали номинации «Семейные ценности» и «Во имя жизни», на них было подано одинаковое количество заявок, – говорит координатор конкурса «Поступки и Люди», член Общественной палаты Амурской области Елена Маслова, – интерес к участию в конкурсе действительно большой, много инициатив от дружных многодетных семей, активистов, делающих жизнь своих земляков лучше. Можно отметить заявку про развитие волонтерского отряда, он точно станет самым юным – в нем состоят дошколята. Амурчане предлагают много добрых и значимых поступков на конкурс».

Фото: Общественная палата Амурской области

До 28 сентября все желающие могут подать заявку на конкурс «Поступки и люди» в выбранной номинации в отношении себя, своего родственника, знакомого или коллеги. Выдвигать номинантов могут как физические лица, так и организации. В конкурсе представлено шесть номинаций:

  • «Во имя жизни» – спасение жизни другого человека или группы людей; предотвращение преступлений, аварий и иных чрезвычайных ситуаций.
  • «Гражданская позиция» – реализация социально значимых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения Амурской области.
  • «Забота о людях» – волонтерская / добровольческая деятельность, поддержка нуждающихся в помощи.
  • «Семейные ценности» – многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, «золотые» семьи.
  • «Верность профессии» – индивидуальные участники, достигшие высоких результатов в социально значимой профессиональной деятельности и демонстрировавшие на протяжении многих лет профессионализм и преданность делу, семейные профессиональные династии.
  • «Своих не бросаем» – организации и люди, чей поступок характеризуется высокой значимостью оказанной помощи в период специальной военной операции.

Заявки принимаются на электронный адрес: op–adm@mail.ru с пометкой «Поступки и люди». Подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте Общественной палаты Амурской области.

На втором этапе все собранные заявки будут переданы на народное голосование, которое пройдет на сайте партнера проекта.

Конкурс «Поступки и люди» в четвертый раз проводится Общественной палатой Амурской области совместно с региональным Правительством и АНО «Агентство развития гражданского общества Амурской области».

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#конкурсы

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