Минтранс разъяснил новые правила для самокатчиков
Переходить дороги они будут обязаны как пешеходы
Министерство транспорта России решило уточнить новые правила для любителей самокатов. Ранее появилась информация о том, что самокатчикам запретят пересекать дороги по пешеходным переходам.
В Минтрансе уточняют: полного запрета на пересечение дорог пользователям самокатов не будет.
«Пользователю СИМ необходимо будет сначала спешиться, а затем перейти дорогу наравне с другими пешеходами», – поясняют в Минтрансе. Совсем как должны сейчас делать велосипедисты.
Вместе с самокатами под новые правила попадают и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) – гироскутеры, моноциклы и прочее.
Правила, разработанные Минтрансом совместно с МВД, пока не приняты. Однако проект уже внесён в правительство России.
Новые правила должны ограничить скорость самокатов, разрешить движение на СИМ по дорогам, где автомобили могут ездить не быстрее 60 километров в час, да и то, только там, где есть обочина.
Кроме того, каждый СИМ должен быть оборудован фонарём, тормозами, клаксоном и светоотражателями.
Кататься на самокатах и им подобных устройствах нельзя будет в парках, в пешеходных зонах.
Специально под новые правила разрабатываются и новые дорожные знаки.
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