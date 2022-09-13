Минтранс разъяснил новые правила для самокатчиков

В Минтрансе уточняют: полного запрета на пересечение дорог пользователям самокатов не будет.

«Пользователю СИМ необходимо будет сначала спешиться, а затем перейти дорогу наравне с другими пешеходами», – поясняют в Минтрансе. Совсем как должны сейчас делать велосипедисты.

Вместе с самокатами под новые правила попадают и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) – гироскутеры, моноциклы и прочее.

Правила, разработанные Минтрансом совместно с МВД, пока не приняты. Однако проект уже внесён в правительство России.

Новые правила должны ограничить скорость самокатов, разрешить движение на СИМ по дорогам, где автомобили могут ездить не быстрее 60 километров в час, да и то, только там, где есть обочина.

Кроме того, каждый СИМ должен быть оборудован фонарём, тормозами, клаксоном и светоотражателями.

Кататься на самокатах и им подобных устройствах нельзя будет в парках, в пешеходных зонах.

Специально под новые правила разрабатываются и новые дорожные знаки.