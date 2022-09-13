Набережные Амура и Зеи в Благовещенске не встретятся

С 2007 года в Благовещенске продолжается стройка на набережной реки Амур, с 2020 – на набережной Зеи. Как выглядела старая набережная, горожане вспоминают все реже. Сейчас берег Амура – это центр притяжения для жителей и гостей города. Берег Зеи также преображается. Помимо нового моста там создают удобную пешеходную зону. Корреспонденты Амур.инфо решили узнать, когда планируют завершить работы на этих двух объектах, что там будет сделано и во сколько это обойдётся бюджету.

Про Амур

Набережная реки Амур стала настоящей жемчужиной Благовещенска. Её протяжённость порядка семи километров. Ремонт делают участками, которые по очереди сдают в эксплуатацию. Уже готовы смотровые площадки, большая детская площадка в районе улицы Пионерской, спортивные объекты рядом с Горпарком, несколько арт-объектов и памятников, маяк, пешеходные зоны и велодорожки.

Участки №№ 5 и 6 (вдоль «сороконожки» и до переулка Пограничного) должны сдать в эксплуатацию к 30 июня 2024 года.

— На данный момент никакие объекты социальной, спортивной инфраструктуры на этих участках набережной реки Амур ещё не готовы. Появятся: урны, скамьи без спинок и со спинками, вазоны, игровой комплекс, стойки для велосипедов, деревья, кустарники, цветники, газоны, велодорожка, детская площадка, – рассказали в мэрии Благовещенска.

Там пояснили, что работы финансируются из трёх бюджетов: федерального, областного и городского. Общая цена контракта – 2,487 миллиарда рублей, из них 0,58 миллиарда уже освоено.

Про Зею

Новую набережную реки Зея вдоль судостроительного завода планируют сдать к 30 июня 2023 года. Стоимость проводимых работ – 1,17 миллиарда рублей. Финансирование работ проводят за счет городского и областного бюджетов, федеральные средства не привлекаются.

— На данный момент никакие объекты социальной, спортивной инфраструктуры на набережной реки Зея ещё не готовы. Проект набережной подразумевает: велодорожку, горизонтальную слаломную трассу для скейтбординга, площадку для скейтборда, площадку для катания на роликах детей и подростков, площадку для инвалидов-опорников, дорожку для скоростного бега на роликовых коньках, баскетбольную площадку, гостевую автостоянку для маломобильных групп населения, гостевую автостоянку, место размещения летнего кафе, площадки для размещения биотуалетов в летний период, детскую площадку, деревья, цветники, кустарники, газоны. Кроме того на набережной будут лавки, цветочницы, урны для мусора и урны для собак, – рассказали в мэрии областного центра.

«Встретятся» ли набережные?

Проекты набережных Амура и Зеи впечатляют, но будет ли у них общая точка на слиянии этих рек? На этот вопрос в администрации Благовещенска дали однозначный ответ:

— Соединять набережные рек Амур и Зея в планах нет, так как нет такой возможности. На территории находятся городские очистные сооружения, пассажирский порт Амурассо и многое другое, – сообщили корреспонденту Амур.инфо.