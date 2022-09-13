В конце сентября в Благовещенск съедутся именитые писатели
Место встречи – площадка перед Амурской областной научной библиотекой
С 23 по 25 сентября в Благовещенске пройдет книжный фестиваль «Берег».
Книжный фестиваль состоится при поддержке правительства Амурской области, администрации города Благовещенска и компании «РусГидро». Проект реализуют с использованием гранта губернатора Амурской области на развитие гражданского общества. В рамках фестиваля для амурчан выступят известные российские писатели, журналисты, научные деятели и светила литературы.
Уже определен список из 14 именитых докладчиков:
- Яна Вагнер, писательница, автор романа «Вонгозеро», по мотивам которого сняли сериал «Эпидемия»;
- Василий Авченко, писатель, журналист, автор «Тотального диктанта» 2023 года;
- Ляля Кандаурова, музыкант, журналист, автор просветительских книг и курсов о музыке;
- Денис Сивков, антрополог, кандидат философских наук, лектор Arzamas.academy;
- Татьяна Стоянова, поэт, куратор литературных проектов, бренд-менеджер «Редакции Елены Шубиной»;
- Станислав Востоков, детский писатель, поэт, натуралист;
- Дарья Полукарова, писательница, автор нескольких романов о подростках;
- Олег Фочкин, историк, журналист;
- Екатерина Асонова, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией социокультурных и образовательных практик МГПУ;
- Алина Перлова, переводчик с китайского языка;
- Мария Привалова, директор московской библиотеки им. Н. А. Некрасова;
- Наталья Ломыкина, литературный обозреватель Forbes Life;
- Егор Михайлов, редактор «Афиши Daily»;
- Денис Песков, книжный блогер .
Кроме того, будут и другие гости, чьи имена пока не уточняются.
15 сентября на сайте Книжного фестиваля «Берег» в Благовещенске опубликуют полную программу мероприятия. Вход на все события свободный.
Ключевые моменты покажут онлайн на странице ВКонтакте Книжного фестиваля «Берег» – официальной социальной сети события.
Партнеры события – министерство культуры и национальной политики Амурской области и управление культуры администрации Благовещенска.
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