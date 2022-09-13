Между Бочкарёвкой и Белогорском не будет работать светофор
Он попадает в зону планового отключения электроэнергии
13 сентября с 10:00 до 17:00 между Бочкарёвкой и Белогорском в районе мостового перехода через протоку Томи на 1-м километре трассы Белогорск – Бочкарёвка не будет работать светофор, проинформировал жителей Амурской области региональный минтранс.
Транспортный светофорный объект, обеспечивающий регулирование потоков движения автомобилей на данном участке, попадает в зону планового отключения электроэнергии в структурах энергоснабжающих организаций.
Специалисты минтранса просят автомобилистов быть предельно внимательными при движении на данном участке и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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