Между Бочкарёвкой и Белогорском не будет работать светофор

Транспортный светофорный объект, обеспечивающий регулирование потоков движения автомобилей на данном участке, попадает в зону планового отключения электроэнергии в структурах энергоснабжающих организаций.

Специалисты минтранса просят автомобилистов быть предельно внимательными при движении на данном участке и с пониманием отнестись к временным неудобствам.