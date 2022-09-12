В Благовещенске переустановили светофор

В Благовещенске на пересечении Игнатьевского шоссе и улицы Кантемирова в рабочем режиме запустили светофор. Ранее в связи с комплексным ремонтом шоссе опоры электронного регулировщика были временно демонтированы.

Сегодня рабочие установили консоли и подключили светофор. Это позволило вернуть на прежнюю схему движения несколько маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Маршруты №№ 24, 25 изменённая схема движения: – улица Воронкова –Студенческая –Институтская – Кантемирова – Игнатьевское шоссе – далее по утверждённым маршрутам; Маршрут № 44, изменённая схема движения: – улица Василенко – Институтская – Кантемирова – Игнатьевское шоссе – далее по маршруту.

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Илья Ринейский