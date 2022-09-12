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12сентября
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сегодня, 19:13 0

В Благовещенске переустановили светофор

Он «брал отпуск» на время ремонта перекрёстка

В Благовещенске переустановили светофор
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

В Благовещенске на пересечении Игнатьевского шоссе и улицы Кантемирова в рабочем режиме запустили светофор. Ранее в связи с комплексным ремонтом шоссе опоры электронного регулировщика были временно демонтированы.

Сегодня рабочие установили консоли и подключили светофор. Это позволило вернуть на прежнюю схему движения несколько маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

  • Маршруты №№ 24, 25 изменённая схема движения:

– улица Воронкова –Студенческая –Институтская – Кантемирова – Игнатьевское шоссе – далее по утверждённым маршрутам;

  • Маршрут № 44, изменённая схема движения:

– улица Василенко – Институтская – Кантемирова – Игнатьевское шоссе – далее по маршруту.

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#дороги #строительство #транспорт

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