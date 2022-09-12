Министр соцзащиты ответит на вопросы амурчан в прямом эфире

Основная тема – региональный материнский капитал: кто может рассчитывать на поддержку, куда направить средства и ряд других актуальных вопросов.

Свои вопросы, связанные с тематикой соцзащиты на территории области, граждане могут задать в комментариях на странице прямого эфира как до его начала, так и во время, в любой из указанных соцсетей, сообщает Центр управления регионом Амурской области.