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12сентября
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сегодня, 18:51 0

Министр соцзащиты ответит на вопросы амурчан в прямом эфире

Все желающие смогут задать свои вопросы до и во время трансляции

Министр соцзащиты ответит на вопросы амурчан в прямом эфире
Фото: минсоцзащиты Амурской области

14 сентября в 12:00 в аккаунтах правительства Амурской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» начнется трансляция прямого эфира с участием министра социальной защиты Амурской области Натальи Киселёвой.

Основная тема – региональный материнский капитал: кто может рассчитывать на поддержку, куда направить средства и ряд других актуальных вопросов.

Свои вопросы, связанные с тематикой соцзащиты на территории области, граждане могут задать в комментариях на странице прямого эфира как до его начала, так и во время, в любой из указанных соцсетей, сообщает Центр управления регионом Амурской области.

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