На что готова железная дорога ради Амурской области

12 сентября губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с начальником Забайкальской железной дороги Владимиром Антонцом.

Обсуждать было что: планирующееся возведение моста Джалинда – Мохэ, крупные промышленные проекты, проблемы городов, сёл и посёлков вдоль железной дороги.

— Железная дорога максимально заинтересована в реализации таких проектов, как строительство заводов по переработке газа в Усть-Пёре, по производству метанола в Сковородино, в разработке Гаринского железнорудного месторождения и теперь уже в активном использовании пограничного перехода Хэйхэ – Благовещенск, за счёт которого мы открыли новый мультимодальный контейнерный маршрут. Работа этих объектов позволит значительно увеличить Забайкальской магистрали объём погрузки, – отметил Владимир Антонец.

Грузопоток на Забайкальской железной дороге стабильно растёт. Для того чтобы увеличить её пропускную способность, принято решение возвести в Приамурье шесть новых путепроводов. Строительство первого из них, в Новобурейском, начнётся уже в этом году,

Поговорили и об отдалённом будущем, о мосте в Китай в районе Джалинды. Проект бурно обсуждали на Восточном экономическом форуме. На сегодняшний день уже примерно ясно, во сколько он обойдётся, кто его будет строить и, главное, где найти на это деньги. Активно поддержать строительство моста изъявил желание Китай.

Не забывает РЖД и о людях, что живут вдоль железной дороги.

— Сегодня при поддержке ЗабЖД в Магдагачи строится жилой 27-квартирный дом для железнодорожников, идёт модернизация медучреждений в Ерофее Павловиче, Сковородине, Магдагачах, Шимановске и Белогорске. Это прописано в Соглашении о взаимодействии между правительством области и РЖД, которое мы заключили на полях ПЭФ в прошлом году. Кроме того, в рамках нашего сотрудничества запланирован капитальный ремонт школ, детских садов, клубов и строительство спортивных площадок в Ерофее Павловиче, Уруше, Сковородине, Талдане, Магдагачах, Тыгде, и Свободном, – рассказал губернатор Василий Орлов.