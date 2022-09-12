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12сентября
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сегодня, 17:23 0

Вопросы из зала для участников «Амурской осени»

У амурчан есть уникальная возможность задать свой вопрос

Вопросы из зала для участников «Амурской осени»
Фото: Скриншот видео Амур.инфо

С 11 по 18 сентября будет длиться самое культурное событие осени. А у читателей Амур.инфо есть уникальная возможность задать вопросы артистами и дирекции фестиваля. Пишите свои вопросы в нашем телеграм-канале, а мы будем задавать их и выпускать новые сюжеты.

В первом выпуске мы попросили всех причастных ответить на вопрос «Что такое «Амурская осень?». Своим мнением поделились министр культуры Амурской области, директор ОКЦ, артисты и режиссёр.

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#культура

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