сегодня, 17:23 0
Вопросы из зала для участников «Амурской осени»
У амурчан есть уникальная возможность задать свой вопрос
Фото: Скриншот видео Амур.инфо
С 11 по 18 сентября будет длиться самое культурное событие осени. А у читателей Амур.инфо есть уникальная возможность задать вопросы артистами и дирекции фестиваля. Пишите свои вопросы в нашем телеграм-канале, а мы будем задавать их и выпускать новые сюжеты.
В первом выпуске мы попросили всех причастных ответить на вопрос «Что такое «Амурская осень?». Своим мнением поделились министр культуры Амурской области, директор ОКЦ, артисты и режиссёр.
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