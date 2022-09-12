В Приамурье местами небольшие дожди

В вторник на территории региона в ряде районов облачно, возможен небольшой дождь. Ветер от северного до северо-западного, от 3 до 8 метров в секунду. На севере области ожидаются усиления ветра до 12-17 метров в секунду, сообщает амурский гидрометцентр.

В Свободном переменная облачность. Ночью +5°C, днём до +16°C…+17°C. Ветер южный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 9-12 метров. В Шимановске переменная облачность. Ночью +6°C, днём +16°C…+17°C. Ветер южный, 4-5 метров в секунду. В Завитинске ясно. Ночью +4°C…+7°C, днём +10°C…+16°C. Ветер преимущественно северный, 1-2 метра в секунду. В Райчихинске без осадков. Ночью температура +6°C…+10°C, днём +11°C…+17°C. Ветер северный, к концу дня поменяется на юго-восточный, 1-2 метра в секунду. В Архаре солнечно, без осадков. Ночью +6°C…+10°C, днём +11°C…+20°C. Ветер северо-западный, 1-6 метров в секунду. В Зее переменная облачность. Ночью +5°C…+6°C, днём +11°C …+17°C. Ветер переменных направлений, 1-4 метра в секунду. В Сковородине переменная облачность. Ночью +5°C…+11°C, днём +11°C…+18°C. Ветер южных направлений, 1-5 метров в секунду. В Тынде переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +3°C…+4°C, днём +8°C…+13°C. Ветер южный или юго-восточный, 1-4 метров в секунду. В Благовещенске завтра ясно, без осадков, ветер​ ночью северо-западный, днем южный, 1-4 метров в секунду. Температура +6…+8 °С, днём +12…+19 °С, сообщает Gismeteo.

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Илья Ринейский