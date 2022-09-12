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12сентября
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Блогер Саша Стоун расплакался на съёмках из-за разлуки с Валей Карнавал

Стоун вернулся на шоу «Звёзды в Африке», чтобы отомстить за будущую жену

Блогер Саша Стоун расплакался на съёмках из-за разлуки с Валей Карнавал
Фото: yakutsk.ru

Накануне стартовал третий сезон шоу «Звёзды в Африке», который назвали «Битвой сезонов». На сей раз на проекте встретятся самые яркие участники первых двух сезонов. Для Саши Стоуна самым сложным оказались не тяжёлые испытания, а разлука с возлюбленной Валей Карнавал, сообщает «Вокруг ТВ».

На проекте звёзд снова ждут сложнейшие испытания на логику и выносливость. Однако для некоторых это оказалось не самым страшным. Саша Стоун признался, что тяжелее всего ему даётся разлука с Валей Карнавал. К вечеру первого дня блогер так поник, что расплакался на плече у Владимира Сычёва.

Саша рассказал, что Валя сейчас находится на съёмках в Геленджике и тоже тяжело переносит вынужденное расставание с любимым. По словам Стоуна, она истерит, не может есть и за пять дней похудела на четыре килограмма. Спортсмен признался, что им с Валей каждую секунду хочется быть вместе.

Другие участники проекта принялись утешать Сашу. Сычёв отметил, что некоторые о такой любви мечтают всю жизнь. А Карина Кросс посоветовала блогеру успокоиться и собраться, чтобы не губить переживаниями своё здоровье.

Роман Саши Стоуна и Вали Карнавал начался на съёмках второго сезона шоу «Звезды в Африке». Их симпатия друг к другу сразу была заметна, хотя влюблённые и старались всё скрывать.

Валя дошла до финала, где уступила победу Олегу Верещагину. Стоун заявил, что вернулся в третий сезон, «чтобы отомстить за свою будущую жену». Он намерен выгнать Верещагина либо победить его.

В апреле во время отдыха на Мальдивах спортсмен сделал предложение руки и сердца Вале Карнавал, на которое та ответила согласием. Сейчас пара готовится к свадьбе.

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#шоу-бизнес

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