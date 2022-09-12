Артисты «Амурской осени» почтили память Валерия Приемыхова

Корреспондент Амур.инфо побывал на памятном мероприятии и побеседовал с гостями фестиваля.

Во второй день юбилейного двадцатого фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Благовещенск пришла по-питерски творческая погода. Небо хмурилось, а близ знаменитого памятника Валерию Приемыхову было тепло – звучали добрые слова, всплывали воспоминания о прошлых фестивалях и, конечно же, о вкладе великого земляка в развитие искусства.

Уроженец Белогорска Валерий Приемыхов прожил достойную творческую жизнь, был актером театра и кино, а также писателем, сценаристом и кинорежиссером, имел звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В Благовещенске ему установили памятник 7 октября 2002 года – в год старта форума «Эхо киношока на Амуре», ставшего прародителем «Амурской осени».

С тех пор возложение цветов к этому памятнику стало традицией фестиваля. И ни дождь, ни ветер этой традиции не помеха.

Организаторы и артисты обменялись словами благодарности и отметили: из года в год фестиваль остается добрым и гостеприимным место, куда хочется приезжать, чтобы насладиться его душой.

Заслуженная артистка России Ольга Кабо отметила:

— Я специально посчитала: я на «Амурской осени» была уже шесть раз! Практически с самого начала я приезжаю на этот прекрасный фестиваль, он всегда светлый, яркий. Благодаря Сергею Новожилову сюда приезжает много интересных, творческих, талантливых людей.

— Ваши любимые места в Благовещенске? Наверняка такие уже появились.

— Мне очень нравится набережная. Честно говоря, не успеваю посмотреть город. Всегда программа очень насыщенная, не успеваешь просто отдохнуть.

— Чем-то уже отметилась для вас юбилейная «Амурская осень»?

— Да, вчера было очень красивое открытие. Я посмотрела, наконец-то, спектакль «Евгений Онегин» в Благовещенске. А вечером в филармонии мы играем спектакль по пьесе Александра Галина «Лицо». Александр Яцко, Евгения Лютая, Максим Важов и я.

— Немного о спектакле. Чем он примечателен?

— Это очень трогательная лирическая комедия о том, что каждый из нас должен иметь свое лицо, не теряя себя. Ну и, конечно, это история любви.