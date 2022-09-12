Юля Волкова и Лена Катина получили по 10 миллионов рублей за воссоединение группы «Тату»

В начале нулевых песни группы «Тату» звучали из каждой колонки. Дуэт пользовался оглушительным успехом не только в России, но и в Японии и Великобритании.

В 2003 году коллектив завоевал третье место на «Евровидении» с песней «Не верь, не бойся, не проси». Вскоре Катина и Волкова заявили, что будут строить сольную карьеру. После этого они лишь изредка появлялись вдвоём. Артистки вместе выступили на открытии Олимпиады в Сочи, а в 2016 году вместе с «Непоседами» спели на юбилее коллектива.

В начале сентября певицы вновь порадовали поклонников совместным выходом на сцену. На этот раз Волкова и Катина стали хедлайнерами Ovion Show, которое прошло в Минске.

В рамках концерта бывшие солистки «Тату» исполнили всего три песни. По слухам, за 15-минутное выступление артисткам заплатили по 10 миллионов рублей.

Бывший концертный директор группы не удивлён суммой гонорара. Дзюник считает, что вокалистки могли запросить и больше денег. По его словам, это просто копейки, а у Лены и Кати есть дети. В эфире программы «Ты не поверишь!» он заявил, что на 10 миллионов можно купить квартиру в Москве только на окраине.