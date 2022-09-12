Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:23 0

Юля Волкова и Лена Катина получили по 10 миллионов рублей за воссоединение группы «Тату»

Волкова и Катина вместе выступили на концерте в Минске

Юля Волкова и Лена Катина получили по 10 миллионов рублей за воссоединение группы «Тату»
Фото: yandex.ru

Недавно Лена Катина и Юлия Волкова выступили в Минске на Ovion Show. Воссоединение группы «Тату» произвело настоящий фурор. Участницы знаменитого дуэта впервые вышли на одну сцену после шестилетнего перерыва, сообщает «СтарХит».

В начале нулевых песни группы «Тату» звучали из каждой колонки. Дуэт пользовался оглушительным успехом не только в России, но и в Японии и Великобритании.

В 2003 году коллектив завоевал третье место на «Евровидении» с песней «Не верь, не бойся, не проси». Вскоре Катина и Волкова заявили, что будут строить сольную карьеру. После этого они лишь изредка появлялись вдвоём. Артистки вместе выступили на открытии Олимпиады в Сочи, а в 2016 году вместе с «Непоседами» спели на юбилее коллектива.

В начале сентября певицы вновь порадовали поклонников совместным выходом на сцену. На этот раз Волкова и Катина стали хедлайнерами Ovion Show, которое прошло в Минске.

В рамках концерта бывшие солистки «Тату» исполнили всего три песни. По слухам, за 15-минутное выступление артисткам заплатили по 10 миллионов рублей.

Бывший концертный директор группы не удивлён суммой гонорара. Дзюник считает, что вокалистки могли запросить и больше денег. По его словам, это просто копейки, а у Лены и Кати есть дети. В эфире программы «Ты не поверишь!» он заявил, что на 10 миллионов можно купить квартиру в Москве только на окраине.

Просмотров всего: 257

#концерты #финансы #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Бывший муж Екатерины Климовой вышел в свет с новой возлюбленной
В России и мире

Отец Ольги Бузовой назвал причину развода с женой после 23 лет брака
В России и мире

Станислав Садальский рассказал об инциденте со Светланой Лободой в самолёте
В России и мире

Александр Гранков сообщил о расставании с победительницей шоу «Холостяк» Яной Сапетой