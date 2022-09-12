В Чигирях улицу Центральную закроют для транспорта

Дорожный ремонт осложнил движение транспорта по улице Центральной в селе Чигири. Дорожное покрытие вскрыто на нескольких участках.

На этой неделе в связи с дорожными работами потребовалось полное перекрытие одного из участков. Движение остановят на пересечении улиц Центральной и Светлой с 21:00 12 сентября до 03:00 13 сентября.

В связи с этим водителям советуют использовать возможность объезда: по улицам Восточная и Чигиринская с выездом на улицу Центральную, а также через улицу Светлую с улицы Василенко по улице Привольная, сообщает администрация Благовещенского района.