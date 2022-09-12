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12сентября
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сегодня, 18:26 0

В Чигирях улицу Центральную закроют для транспорта

Водителям предлагается объезд по Восточной и Светлой

В Чигирях улицу Центральную закроют для транспорта
Фото: Амур.инфо

Дорожный ремонт осложнил движение транспорта по улице Центральной в селе Чигири. Дорожное покрытие вскрыто на нескольких участках.

На этой неделе в связи с дорожными работами потребовалось полное перекрытие одного из участков. Движение остановят на пересечении улиц Центральной и Светлой с 21:00 12 сентября до 03:00 13 сентября.

В связи с этим водителям советуют использовать возможность объезда: по улицам Восточная и Чигиринская с выездом на улицу Центральную, а также через улицу Светлую с улицы Василенко по улице Привольная, сообщает администрация Благовещенского района.

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#Благрайон #дороги #транспорт

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