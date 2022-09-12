Благовещенский педуниверситет предстанет обновленным в конце месяца

Масштабные преобразования на базе Благовещенского государственного педагогического университета стартовали в прошлом году. Реставрация проходит в два этапа.

В прошлом году строители отреставрировали часть здания, которая выходит на улицы Ленина и Шимановского. Здесь обновили фасад. Во всём здании БГПУ заменили оконные блоки. Кроме этого, в 2021 году здание педагогического университета обзавелось художественной подсветкой, рассказали в правительстве Амурской области.

В этом году рабочие закончили ремонт дворовых фасадов и подвальных помещений. Сейчас продолжается ремонт входа в подвал. Только на эти работы из областного бюджета выделено порядка 30 миллионов рублей. Общая стоимость всех работ за два года – более 110 миллионов рублей.

Завершить ремонт планируют к концу сентября.