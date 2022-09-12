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12сентября
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сегодня, 15:53 0

Благовещенский педуниверситет предстанет обновленным в конце месяца

Работы ведутся по поручению губернатора Амурской области

Благовещенский педуниверситет предстанет обновленным в конце месяца
Фото: Амур.инфо

Масштабные преобразования на базе Благовещенского государственного педагогического университета стартовали в прошлом году. Реставрация проходит в два этапа.

В прошлом году строители отреставрировали часть здания, которая выходит на улицы Ленина и Шимановского. Здесь обновили фасад. Во всём здании БГПУ заменили оконные блоки. Кроме этого, в 2021 году здание педагогического университета обзавелось художественной подсветкой, рассказали в правительстве Амурской области.

В этом году рабочие закончили ремонт дворовых фасадов и подвальных помещений. Сейчас продолжается ремонт входа в подвал. Только на эти работы из областного бюджета выделено порядка 30 миллионов рублей. Общая стоимость всех работ за два года – более 110 миллионов рублей.

Завершить ремонт планируют к концу сентября.

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#губернатор #строительство

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