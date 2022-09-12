Амурчане стали чаще искать работу

Общее количество резюме из Амурской области на портале hh.ru выросло на 22 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом активность поиска работы амурчан на 12 % ниже, чем по Дальнему Востоку, и на 1 % ниже, чем в целом по стране.

Самый большой прирост показывает раздел сайта «Инсталляция и сервис» – число желающих работать здесь выросло в 7,5 раза. Также амурчан интересует работа в сфере административного персонала, на транспорте и производстве. Кроме того, подрос сегмент снабжения, торговли и информационных технологий, сообщает пресс-служба HeadHunter ДФО.