Амурчане стали чаще искать работу
Портал трудоустройства рассказал о ситуации на рынке труда
Служба исследований hh.ru рассказала о последних тенденциях на рынке труда Приамурья и Дальнего Востока. Сообщается, что активность поиска работы выросла, а жители региона всё чаще пытаются найти себя в профессиональной сфере «Инсталляция и сервис».
Общее количество резюме из Амурской области на портале hh.ru выросло на 22 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом активность поиска работы амурчан на 12 % ниже, чем по Дальнему Востоку, и на 1 % ниже, чем в целом по стране.
Самый большой прирост показывает раздел сайта «Инсталляция и сервис» – число желающих работать здесь выросло в 7,5 раза. Также амурчан интересует работа в сфере административного персонала, на транспорте и производстве. Кроме того, подрос сегмент снабжения, торговли и информационных технологий, сообщает пресс-служба HeadHunter ДФО.
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