Бывший муж Екатерины Климовой вышел в свет с новой возлюбленной

Месхи и Земцова вместе появились на премьере фильма «Кто там?» (18+). Они не стремились привлекать к себе внимание и сторонились фотографов, но в их отношениях не было ни малейших сомнений. Влюблённые не смогли скрыть свои чувства, несмотря на все усилия.

34-летняя Наталья Земцова стала известна после роли в телесериале «Восьмидесятые» (12+). В 2013 году актриса снялась обнажённой для обложки журнала «MAXIM».

В 2014 году Наталья родила сына от солиста группы «Uma2rman» Сергея Кристовского, а через два года вышла за него замуж. Однако их брак просуществовал всего несколько лет. В апреле 2022 года Земцова объявила о разводе с мужем. Причиной расставания она назвала недопонимание. По словам актрисы, у неё все силы уходили на съёмки, а Кристовскому сложно было это понять.

Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в 2015 году, вскоре у них родилась дочь Изабелла. В 2019 году актриса подала на развод. Причину своего решения она до сих пор скрывает.