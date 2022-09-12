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12сентября
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Бывший муж Екатерины Климовой вышел в свет с новой возлюбленной

Гела Месхи не скрывает отношений с актрисой Натальей Земцовой

Бывший муж Екатерины Климовой вышел в свет с новой возлюбленной
Фото: kp.ru

Екатерина Климова и Гела Месхи развелись в 2019 году. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради дочери Изабеллы. Поклонники надеялись, что пара воссоединится, однако на днях актёр появился на публике с новой возлюбленной. Избранницей Месхи стала Наталья Земцова – бывшая жена солиста группы «Uma2rman» Сергея Кристовского, сообщает «Комсомольская правда».

Месхи и Земцова вместе появились на премьере фильма «Кто там?» (18+). Они не стремились привлекать к себе внимание и сторонились фотографов, но в их отношениях не было ни малейших сомнений. Влюблённые не смогли скрыть свои чувства, несмотря на все усилия.

34-летняя Наталья Земцова стала известна после роли в телесериале «Восьмидесятые» (12+). В 2013 году актриса снялась обнажённой для обложки журнала «MAXIM».

В 2014 году Наталья родила сына от солиста группы «Uma2rman» Сергея Кристовского, а через два года вышла за него замуж. Однако их брак просуществовал всего несколько лет. В апреле 2022 года Земцова объявила о разводе с мужем. Причиной расставания она назвала недопонимание. По словам актрисы, у неё все силы уходили на съёмки, а Кристовскому сложно было это понять.

Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в 2015 году, вскоре у них родилась дочь Изабелла. В 2019 году актриса подала на развод. Причину своего решения она до сих пор скрывает.

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#жизнь #шоу-бизнес

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