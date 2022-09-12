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12сентября
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сегодня, 15:09 0

Три миллиона моральной компенсации: амурчанина осудили за смертельное ДТП

Он проведет три года в колонии

Три миллиона моральной компенсации: амурчанина осудили за смертельное ДТП
Фото: pixabay.com

Жителю Приамурья вынесен приговор за смертельное ДТП у поселка Талакан, сообщает пресс-служба Амурского областного суда.

Авария произошла 6 октября 2018 года. Водитель Toyota Land Cruiser выехал на федеральную трассу со второстепенной дороги и врезался в проезжавший мимо автомобиль Toyota Cresta. Тяжёлый джип врезался в ту часть машины, где сидела женщина-пассажирка. Её успели довезти до Октябрьской ЦРБ, но спасти не смогли – женщина погибла от травматического шока.

Почти четыре года длились судебные разбирательства. Водитель внедорожника свою вину так и не признал, однако суд нашёл доказательства следователей исчерпывающими.

По версии обвинения, водитель джипа не учёл расстояние до другой машины, выехал на главную дорогу, допустил столкновение, а потом ещё и скрылся с места ДТП.

Суд отправил водителя джипа в колонию на три года. Кроме того, он обязал обвиняемого выплатить компенсации родственникам пострадавшей. У погибшей женщины осталось двое детей. Общая сумма превысила три миллиона рублей.

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#ДТП #происшествия #суды

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