Жительница Благовещенска продавала наркотики соседям и коллегам

49-летняя жительница областного центра обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотического средства – масла каннабиса в крупном размере. Правоохранителями доказана причастность женщины к трём преступным эпизодам. Дело в суде и ожидает рассмотрения.

Известно, что наркотическое вещество приобреталось у соседа по общежитию и реализовывалось знакомым и бывшим коллегам. После задержания в декабре 2021 года в месте проживания женщины было также изъято существенное количество запрещённого вещества, которое, по её словам, предназначалось для собственного употребления.

В настоящее время гражданка ожидает суда под подпиской о невыезде. Суд будет оценивать тяжесть содеянного по двум статьям Уголовного кодекса, в зависимости от тяжести преступления за него может быть назначено наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.