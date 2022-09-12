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12сентября
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сегодня, 16:59 0

Жительница Благовещенска продавала наркотики соседям и коллегам

Быстрый и лёгкий доход может обернуться колонией

Жительница Благовещенска продавала наркотики соседям и коллегам
Фото: Амур.инфо

49-летняя жительница областного центра обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотического средства – масла каннабиса в крупном размере. Правоохранителями доказана причастность женщины к трём преступным эпизодам. Дело в суде и ожидает рассмотрения.

Известно, что наркотическое вещество приобреталось у соседа по общежитию и реализовывалось знакомым и бывшим коллегам. После задержания в декабре 2021 года в месте проживания женщины было также изъято существенное количество запрещённого вещества, которое, по её словам, предназначалось для собственного употребления.

В настоящее время гражданка ожидает суда под подпиской о невыезде. Суд будет оценивать тяжесть содеянного по двум статьям Уголовного кодекса, в зависимости от тяжести преступления за него может быть назначено наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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