Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:38 0

Отец Ольги Бузовой назвал причину развода с женой после 23 лет брака

Родители артистки расстались более 15 лет назад

Отец Ольги Бузовой назвал причину развода с женой после 23 лет брака
Фото: vseprozvezd.ru

Родители Ольги Бузовой расстались больше 15 лет назад, но остались в дружеских отношениях. Отец певицы давно живёт с другой семьей, но поддерживает общение с дочерьми. Недавно Игорь Дмитриевич назвал причину развода с бывшей супругой, сообщает «СтарХит».

Развод родителей не повлиял на отношения Ольги с отцом. Более того, Игорь Дмитриевич работает в команде артистки инженером и гордится успехами дочери.

Он ушёл из семьи, когда Оле было 20 лет. Ирина Александровна не знала о романах мужа на стороне, пока любовница сама ей не позвонила.

В передаче «Звёзды сошлись» 59-летний отец исполнительницы рассказал, что они с супругой 23 года были вместе. Первые десять лет брака были счастливыми, но потом отношения постепенно иссякли. По словам Игоря Дмитриевича, «обыденность съела любовь, пропало желание, пропала страсть». Они решили взять тайм-аут и разъехались, но в итоге разошлись.

Мама Ольги так и не смогла найти любовь после развода. Она признавалась, что очень болезненно переживала разрыв, но старалась держаться ради дочерей. По её словам, она плакала четыре года и постарела лет на десять.

Ольга прекрасно ладит с новой избранницей отца. Они находятся в прекрасных отношениях и даже вместе проводят время.

Просмотров всего: 161

#жизнь #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Станислав Садальский рассказал об инциденте со Светланой Лободой в самолёте
В России и мире

Александр Гранков сообщил о расставании с победительницей шоу «Холостяк» Яной Сапетой
В России и мире

Сергей Шнуров угодил в скандал из-за концерта в Москве
В России и мире

58-летний голливудский актёр Николас Кейдж стал отцом в третий раз