Отец Ольги Бузовой назвал причину развода с женой после 23 лет брака

Развод родителей не повлиял на отношения Ольги с отцом. Более того, Игорь Дмитриевич работает в команде артистки инженером и гордится успехами дочери.

Он ушёл из семьи, когда Оле было 20 лет. Ирина Александровна не знала о романах мужа на стороне, пока любовница сама ей не позвонила.

В передаче «Звёзды сошлись» 59-летний отец исполнительницы рассказал, что они с супругой 23 года были вместе. Первые десять лет брака были счастливыми, но потом отношения постепенно иссякли. По словам Игоря Дмитриевича, «обыденность съела любовь, пропало желание, пропала страсть». Они решили взять тайм-аут и разъехались, но в итоге разошлись.

Мама Ольги так и не смогла найти любовь после развода. Она признавалась, что очень болезненно переживала разрыв, но старалась держаться ради дочерей. По её словам, она плакала четыре года и постарела лет на десять.

Ольга прекрасно ладит с новой избранницей отца. Они находятся в прекрасных отношениях и даже вместе проводят время.