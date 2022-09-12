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12сентября
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Станислав Садальский рассказал об инциденте со Светланой Лободой в самолёте

Садальский считает певицу глупой женщиной

Станислав Садальский рассказал об инциденте со Светланой Лободой в самолёте
Фото: muzhyazheny.ru

Недавнее интервью Светланы Лободы наделало немало шума. Многие раскритиковали артистку за её слова о том, что она якобы была певицей номер один в России. Громкое заявление звезды заставило Станислава Садальского вспомнить неприятную историю о Лободе, сообщает «Пятый канал».

Садальский рассказал в своём блоге интересную историю. Однажды он вместе с коллегой Татьяной Васильевой летел на гастроли. Впереди себя актёр заметил необычную особу.

По его словам, в какой-то момент эта «губастая женщина» попросила стюардессу выключить мотор, потому что его шум мешал ей спать.

Станислав поинтересовался о странной женщине у рядом сидящих пассажиров. Ему ответили, что она, наверное, из эскорта. Это была Светлана Лобода.

Этой историей актёр решил поделиться с публикой, опубликовав её в своих соцсетях. Но представители певицы попросили Садальского удалить рассказ.

Станислав заявил, что не удивится, если Лобода назовёт себя «первой артисткой мира». Однако сам актёр считает её глупой женщиной.

Светлана Лобода много лет зарабатывала миллионы, выступая перед российской публикой. Но после начала спецоперации по защите Донбасса певица высказала несогласие с действиями российских властей и уехала за границу. Недавно она снова начала выступать, выпуская композиции на украинском языке. Однако хитами они не стали.

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#соцсети #шоу-бизнес

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