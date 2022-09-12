В Благовещенске сбили ребёнка-велосипедиста

Накануне на улице Политехнической в областном центре автомобиль сбил мальчика-велосипедиста.

Десятилетний благовещенец ехал по тротуару мимо жилого дома. Управлявший Hohda Fit водитель, выезжавший со двора, не предоставил велосипедисту преимущества в движении, сообщает городской отдел ГИБДД.

Машина сбила ребёнка, с травмами мальчика доставили в больницу.

Всего с начала тёплого сезона в Благовещенске произошло 11 происшествий с участием детей-велосипедистов. В восьми случаях правила нарушили дети. Защитная амуниция на юных велосипедистах отсутствовала во всех зарегистрированных случаях, отмечает полиция. А её категорически рекомендуют в ГИБДД не только детям, но и взрослым велосипедистам.