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12сентября
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сегодня, 14:25 0

В Благовещенске сбили ребёнка-велосипедиста

Мальчик доставлен в больницу

В Благовещенске сбили ребёнка-велосипедиста
Фото: Амур.инфо

Накануне на улице Политехнической в областном центре автомобиль сбил мальчика-велосипедиста.

Десятилетний благовещенец ехал по тротуару мимо жилого дома. Управлявший Hohda Fit водитель, выезжавший со двора, не предоставил велосипедисту преимущества в движении, сообщает городской отдел ГИБДД.

Машина сбила ребёнка, с травмами мальчика доставили в больницу.

Всего с начала тёплого сезона в Благовещенске произошло 11 происшествий с участием детей-велосипедистов. В восьми случаях правила нарушили дети. Защитная амуниция на юных велосипедистах отсутствовала во всех зарегистрированных случаях, отмечает полиция. А её категорически рекомендуют в ГИБДД не только детям, но и взрослым велосипедистам.

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#ДТП #происшествия

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