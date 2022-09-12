У берегов Сахалина поймали хищную рыбу
Местные рыбаки сняли на видео неожиданный улов
В начале сентября у побережья Сахалина на приманку местных рыбаков неожиданно клюнула сельдевая акула – одна из самых крупных рыб, которые могут попасться на крючок у сахалинского побережья.
— Вот это машина, вот это тачка! Таких мы еще не ловили, – комментирует сахалинец за кадром размер пойманной рыбы, которая может достигать 2,6 метра в длину и 265 килограммов веса.
Но забирать такой трофей рыболовы не стали. Они подцепили акулу багром, извлекли крючок и отпустили обратно в море, сообщает телеграм-канал «SakhCom».
Тихоокеанская сельдевая акула не опасна для человека, у берегов Сахалина и Курил её можно встретить летом и осенью.
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