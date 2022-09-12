Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:48 0

Первая модельная библиотека открылась в Белогорске

Она будет работать на базе Центральной библиотеки имени Максима Горького

Первая модельная библиотека открылась в Белогорске
Фото: министерство культуры Амурской области

Первая современная модельная библиотека торжественно открылась в Белогорске. Она создана в рамках национального проекта «Культура».

На открытии царил дух праздника и волшебства. В холле учреждения гостей встретили торжественной музыкой и сказочными героями.

Фото: министерство культуры Амурской области

Право перерезать красную ленточку предоставили заместителю главы муниципалитета по социальной политике Галине Бурмистровой и первокласснику школы № 17 Андрею Скачкову.

После этого гости прошли с экскурсией по учреждению. Новая библиотека предстала с полностью обновленным внутренним интерьером и функциональными зонами. Здесь читателей ждет «Мир информации», зона «Тихого чтения» и зал электронного чтения, а также качели, настольные игры, 3D-принтер, электронное фортепиано, 3D-очки, интерактивная доска, спортивный уголок, мольберты и конструкторы.

Фото: министерство культуры Амурской области

Фонд библиотеки пополнился на 3 891 новую книгу. Большое внимание было уделено современной литературе, книгам по истории, психологии, новинкам художественной литературы, классике детской литературы в качественном переиздании, книгам со шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих и аудиокнигам.

Просмотров всего: 189

#Белогорск #культура

распечатать


Культура

Бесплатно сходить в кино благовещенцы смогут в рамках «Амурской осени»

Видео

«Амурская осень»: неистовая дорожная история
Культура

В Благовещенске высадили именное дерево
Культура

В Благовещенске стартовала двадцатая «Амурская осень»