Первая модельная библиотека открылась в Белогорске

Первая современная модельная библиотека торжественно открылась в Белогорске. Она создана в рамках национального проекта «Культура».

На открытии царил дух праздника и волшебства. В холле учреждения гостей встретили торжественной музыкой и сказочными героями.

Фото: министерство культуры Амурской области

Право перерезать красную ленточку предоставили заместителю главы муниципалитета по социальной политике Галине Бурмистровой и первокласснику школы № 17 Андрею Скачкову.

После этого гости прошли с экскурсией по учреждению. Новая библиотека предстала с полностью обновленным внутренним интерьером и функциональными зонами. Здесь читателей ждет «Мир информации», зона «Тихого чтения» и зал электронного чтения, а также качели, настольные игры, 3D-принтер, электронное фортепиано, 3D-очки, интерактивная доска, спортивный уголок, мольберты и конструкторы.

Фото: министерство культуры Амурской области

Фонд библиотеки пополнился на 3 891 новую книгу. Большое внимание было уделено современной литературе, книгам по истории, психологии, новинкам художественной литературы, классике детской литературы в качественном переиздании, книгам со шрифтом Брайля для слепых и слабовидящих и аудиокнигам.