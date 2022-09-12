Александр Гранков сообщил о расставании с победительницей шоу «Холостяк» Яной Сапетой

Гранков объяснил подписчикам, что их дороги «немного разошлись из-за недопонимания по каким-то аспектам жизни». По его словам, со временем отношения должны улучшаться, а если этого не происходит, люди расходятся.

Яна пока не комментировала заявление холостяка. Недавно она поделилась новым фото с Александром после совместной поездки в Санкт-Петербург. В августе пара приняла участие в петербургском SUP-фестивале, где защищала честь телеканала ТНТ. Этот выход Гранкова и Сапеты стал первым официальным на публике.

До этого влюблённые часто публиковали в соцсетях совместные снимки, показывая, как проводят время вместе. На своё 28-летие Александр пригласил только близких, в числе которых оказалась и Яна.

Также Гранков подружился с трёхлетней дочерью Сапеты, которая родилась в браке модели и футболиста Александра Сапеты. Победительница «Холостяка» рассталась с мужем год назад.

В девятом сезоне шоу «Холостяк» главных героев впервые было двое. Оппонентом Гранкова выступил 27-летний казахский бизнесмен Димаш Адилет. Его избранницей стала 21-летняя Софья Солманидина. Однако в конце июня стало известно о том, что пара рассталась.