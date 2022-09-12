В Приморье тайфун унёс жизни троих человек

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о трёх жертвах тайфуна «Хиннамнор».

«Тайфун прошёл быстро, но принёс очень много вреда. У нас погибли, к сожалению, три человека. В Тернейском районе – мужчина, утонувшая машина, в Лазовском районе женщину смыло потоком в Кишинёвке, в Дальнегорске тоже смыло потоком женщину», – сказал Олег Кожемяко в эфире радиостанции «Владивосток FM».

Ликвидация последствий тайфуна в Приморье продолжается. По данным региональных властей, подтопленными оказались порядка тысячи домов, приусадебные участки, участки дорог. Идёт восстановление сетей и инфраструктуры, к зиме край должен успеть подготовиться в установленные сроки.

Местному населению, пострадавшему от тайфуна, пообещали компенсации.

Тайфун «Хиннамнор» зацепил Амурскую область лишь краешком, а вот в Приморском и Хабаровском краях наделал бед. В Хабаровском крае также продолжается ликвидация последствий разгула стихии.