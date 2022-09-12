Василий Орлов: «Оздоровительная кампания прошла без срывов»

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Итоги летней оздоровительной кампании подвели в регионе. Она была отмечена рекордным количеством профильных смен.

Широкую популярность в этом году приобрел отдых на туристических маршрутах. В области их действовало 45. Путешествия по региону совершили 8 877 детей разных возрастов, – рассказали в региональном правительстве.

Благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета в этом году появилось рекордное количество профильных смен, которые охватили около 3,5 тысячи ребят. В палаточных лагерях отдохнули 532 школьника. Был трудоустроен 1 041 ребенок. Ребята трудились в учебно-производственных бригадах, школьных лесничествах, волонтерских отрядах. Самым активным в регионе в части организации летней занятости детей стал город Свободный.

— Всего в разные формы детского отдыха удалось вовлечь 72 % юных жителей региона, что соответствует допандемийному 2019 году. Всего за три летних месяца амурские школьники отдохнули в 263 лагерях с дневным пребыванием, 12 загородных лагерях, 14 лагерях труда и отдыха и четырех палаточных лагерях, – сообщил Василий Орлов.