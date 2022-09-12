Больше половины россиян опасаются коронавируса

В соответствии с результатами опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян боятся заразиться коронавирусом. Осенью прошлого года было зафиксировано рекордное число опасающихся, около 65 процентов опрошенных.

При этом одновременно с ослаблением опасений весной и летом увеличилось число россиян, которые считают, что болезнь их минует. Самое большое число оптимистов было в июне – около 26 процентов отпрошенных, но к августу этот оптимистичный показатель упал на 20 процентов.

Также специалисты зафиксировали, что вообще никак не интересуются вопросом 14 процентов населения, а 7 процентов сообщили что уже переболели, пишет РИА «ФАН».