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12сентября
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сегодня, 12:07 0

Больше половины россиян опасаются коронавируса

ВЦИОМ провел опрос

Больше половины россиян опасаются коронавируса
Фото: Амур.инфо

В соответствии с результатами опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян боятся заразиться коронавирусом. Осенью прошлого года было зафиксировано рекордное число опасающихся, около 65 процентов опрошенных.

При этом одновременно с ослаблением опасений весной и летом увеличилось число россиян, которые считают, что болезнь их минует. Самое большое число оптимистов было в июне – около 26 процентов отпрошенных, но к августу этот оптимистичный показатель упал на 20 процентов.

Также специалисты зафиксировали, что вообще никак не интересуются вопросом 14 процентов населения, а 7 процентов сообщили что уже переболели, пишет РИА «ФАН».

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#COVID 19 #здоровье #российская власть

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