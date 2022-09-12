Благовещенец взял золото на Суперкубке мира по самбо

С 10 по 11 сентября в Московском центре боевых искусств прошел международный турнир «Кубок Основоположникам самбо».

В нем приняли участие спортсмены из Беларуси, Узбекистана, Армении, Киргизии, Туркменистана и, разумеется, России – более 70 спортсменов.

Амурчанин Самвел Казарян выступал в весовой категории 88 килограммов. Его соперники – титулованные самбисты, призеры и победители престижных соревнований, уступили опытному амурскому бойцу.

Фото: Всероссийская федерация самбо

В результате – первое место в категории и повышение статуса до победителя «Суперкубка мира – 2022».

Справка АИ

«Кубок Основоположников самбо» проходит в России с 1980 года, с 1982 эти соревнования стали международными. Они посвящены памяти трех отцов-основателей самбо: Анатолию Харлампиеву, Василию Ощепкову и Виктору Спиридонову.