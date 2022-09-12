Сергей Шнуров угодил в скандал из-за концерта в Москве
Песню Шнурова про сгоревшую Москву в День юбилея столицы назвали провокацией
На выходных жители столицы праздновали день города. В честь торжественного события Сергей Шнуров дал концерт в Лужниках. Однако после его выступления в Сети разгорелся скандал, сообщает «СтарХит».
После концерта общественность требует привлечь Шнурова к ответственности. Поводом для недовольства стала песня, которая многим показалась неуместной. Во время выступления на стадионе «Лужники» скандальный музыкант исполнил композицию «Москва, по ком звонят твои колокола?». В ней поётся о сне, в котором столица «сгорела» вместе с чиновниками, министрами и артистами.
Выбор репертуара на юбилей Москвы поразил некоторых соотечественников. Они считают, что провокационную песню было неуместно исполнять в связи с ситуацией в мире и праздничным событием. Пользователи Сети заявили, что это «как нож в спину», и теперь пророчат лидеру группы «Ленинград» далеко не радужную жизнь. Возмущенные россияне требуют привлечь артиста к ответственности.
Как пишет SM.News, глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов призвал наказать Шнурова за песню о сгоревшей Москве. Он назвал концерт группы «Ленинград» в «Лужниках» «культурной и информационной диверсией».
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