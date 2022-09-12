Сергей Шнуров угодил в скандал из-за концерта в Москве

После концерта общественность требует привлечь Шнурова к ответственности. Поводом для недовольства стала песня, которая многим показалась неуместной. Во время выступления на стадионе «Лужники» скандальный музыкант исполнил композицию «Москва, по ком звонят твои колокола?». В ней поётся о сне, в котором столица «сгорела» вместе с чиновниками, министрами и артистами.

Выбор репертуара на юбилей Москвы поразил некоторых соотечественников. Они считают, что провокационную песню было неуместно исполнять в связи с ситуацией в мире и праздничным событием. Пользователи Сети заявили, что это «как нож в спину», и теперь пророчат лидеру группы «Ленинград» далеко не радужную жизнь. Возмущенные россияне требуют привлечь артиста к ответственности.

Как пишет SM.News, глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов призвал наказать Шнурова за песню о сгоревшей Москве. Он назвал концерт группы «Ленинград» в «Лужниках» «культурной и информационной диверсией».