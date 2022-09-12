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12сентября
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сегодня, 11:22 0

Хэйхэ на карантине: медики не могут найти источник заражения

Как приграничный город переживает пандемию

Хэйхэ на карантине: медики не могут найти источник заражения
Фото: Амур.инфо

В соседнем Хэйхэ снова неприятности с коронавирусом. Заразившихся немного – за последние сутки всего четверо – но в Китае это уже повод для тотального локдауна.

В Хэйхэ и округе из-за новых случаев ковида введены жёсткие ограничительные меры, вплоть до запрета на передвижение на личном и общественном транспорте. Людям запретили выходить из дома. Население поголовно тестируют на коронавирус. Случаев пока немного и они бессимптомные, но власти опасаются очередной серьёзной вспышки.

«Как следует из истории перемещения заболевших, они с 3 по 6 сентября ходили по магазинам и ресторанам центральной пешеходной улицы, поэтому риск распространения заболевания очень высокий», – пишет издание Biang.ru.

Самое неприятное – неизвестно, каким образом ковид снова попал в Хэйхэ. А пока власти не найдут источник заразы, локдаун продолжится. Местные жители в соцсетях высказывают надежду, что их выпустят на улицы хотя бы зимой.

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#COVID 19 #Китай

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