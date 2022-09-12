В Благовещенске жителям района железнодорожного вокзала «поменяли» воду

Амурские коммунальные системы завершили строительство водопровода на улице Тенистой и присоединили район железнодорожного вокзала к городской сети водоснабжения. Ранее 11 многоквартирных домов были подключены к скважине, находящейся на обслуживании ОАО «РЖД».

До конца сентября вода подаётся в тестовом режиме, специалисты будут обследовать работающую систему, регулировать давление, проверять систему на предмет утечек, сообщают в АКС.

— Сотрудники ООО «АКС» смонтировали новую ветку водопровода по Тенистой между улицами 50-летия Октября и Пионерской. Построили ряд водопроводных колодцев и соединили существующие внутриквартальные и внутридомовые сети в единый водопровод, – рассказал директор по водоснабжению и водоотведению ООО «АКС» Михаил Пищик.