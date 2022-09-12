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12сентября
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сегодня, 10:37 0

В Благовещенске маршрутка попала в аварию

Столкновение произошло на виадуке

В Благовещенске маршрутка попала в аварию
Фото: телеграм-канал «dpskontrol_28rus»

Сегодня утром в Благовещенске на виадуке на улице Театральной маршрутный автобус «Газель NEXT» своим правым бортом пододвинул к обочине чёрный Toyota Land Cruiser.

У чёрного лакированного Land Cruiser повреждена левая сторона кузова, в том числе двери с левой стороны. Оба авто двигались в одном направлении в сторону развязки, что даёт возможность предположить, что автобус не заметил джип, совершая перестроение вправо.

В картине произошедшего разбираются сотрудники госавтоинспекции, сообщает dpskontrol_28rus.

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#дороги #ДТП #происшествия #транспорт

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