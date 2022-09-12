«Амурская осень»: неистовая дорожная история

Фото: скриншот видеосюжета Амур.инфо

Исполнительный директор фестиваля «Амурская осень» Ольга Смирнова продолжает делиться с читателями Амур.инфо увлекательными историями. Однажды российская делегация застряла в чистом поле гостеприимного Китая.

— Одна из самых запоминающихся историй, связанная с «Амурской осенью», приключилась в Китайской Народной Республике. Это случилось на железной дороге. До пандемии делегация артистов традиционно выезжала либо в Харбин, либо в Далянь или Дацин. Дабы сэкономить бюджет, обратную дорогу мы организовывали так: рано утром, в шесть часов, мы садились в поезд, приезжали в город Хэйхэ, где открывалась граница, там мы переходили, и уже на самолете, который вылетал в 10:00 или в 11:00, команда убывала, – рассказывает Ольга Смирнова.

Однажды, двигаясь на поезде из Харбина в Хэйхэ, мы благополучно встали в четыре часа утра, аккурат посреди поля. Тогда началась паника у наших сопровождающих гидов. Китайцы в принципе спокойные, но через полтора часа начали паниковать и они. Было понятно, что происходит что-то неординарное. Наш гид сказал: если бы мы встали хотя бы на 20 километров раньше или позже, то можно было бы подогнать автобусы, перегрузить всех и добраться до Хэйхэ. Но мы встали в поле, куда невозможно никак подъехать, и нужно было идти по 20 километров в одну или другую сторону.

Вопрос решался на самом высоком международном уровне, потому что, как выяснилось, сломался наш тепловоз. В итоге из Хэйхэ направили другой, который встык соединился с нашим, и мы каким-то чудом успели доехать до аэропорта, нам открыли «зеленый коридор» по переходу границы. Мы, 60 человек, вбежали в аэропорт, быстро погрузили вещи, и только в самолете осознали, что эта история закончилась.

Спонсор информационного партнера фестиваля «Амурская осень» природно-минеральная вода «Новотроицкая».