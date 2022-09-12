В Благовещенске высадили именное дерево

Сквер у площади Ленина пополнился молодым саженцом кедра. Посадили его в честь Владимира Клавдиевича Арсеньева.

Высадили его в честь известного всем дальневосточникам писателя, Арсеньеву в этому году исполнилось бы 150 лет.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

«Абсолютно уверен, что маленький кедр благодаря этим увлечённым людям поможет узнать больше о нашей истории и об этом великом человеке. Ведь исследования Владимира Арсеньева, его научное и литературное наследие, конечно, делают его одним из самых-самых дальневосточников… Узнал много нового. Например, что свою первую воинскую награду – серебряную медаль «За поход в Китай» – Владимир Арсеньев получил при обороне нашего Благовещенска от хунхузов в июле 1900 года», – написал в своём телеграм-канале Олег Имамеев.

Мэр поблагодарил всех энтузиастов, которые поспособствовали высадке именных деревьев: «Отдельное спасибо Анне Николаевне Воробьевой, Любови Адамовне Головчанской и Народному музею за этот день и за искреннюю любовь к нашему городу».