Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:50 0

В Благовещенске высадили именное дерево

Оно будут расти в память об известном литературном деятеле

В Благовещенске высадили именное дерево
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Сквер у площади Ленина пополнился молодым саженцом кедра. Посадили его в честь Владимира Клавдиевича Арсеньева.

Высадили его в честь известного всем дальневосточникам писателя, Арсеньеву в этому году исполнилось бы 150 лет.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

«Абсолютно уверен, что маленький кедр благодаря этим увлечённым людям поможет узнать больше о нашей истории и об этом великом человеке. Ведь исследования Владимира Арсеньева, его научное и литературное наследие, конечно, делают его одним из самых-самых дальневосточников… Узнал много нового. Например, что свою первую воинскую награду – серебряную медаль «За поход в Китай» – Владимир Арсеньев получил при обороне нашего Благовещенска от хунхузов в июле 1900 года», – написал в своём телеграм-канале Олег Имамеев.

Мэр поблагодарил всех энтузиастов, которые поспособствовали высадке именных деревьев: «Отдельное спасибо Анне Николаевне Воробьевой, Любови Адамовне Головчанской и Народному музею за этот день и за искреннюю любовь к нашему городу».

Просмотров всего: 372

#история #культура #мэрия

распечатать


Видео

«Амурская осень»: неистовая дорожная история
Культура

В Благовещенске стартовала двадцатая «Амурская осень»
Общество

ДВОКУ получило в подарок танк Т-80 из самоцветов

Общество

В Благовещенске обновили школьный стадион