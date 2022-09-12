В Амурской области выберут народного участкового

В Амурской области стартовал первый региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022», организованный Министерством внутренних дел Российской Федерации. В региональном этапе конкурса принимают участие 13 полицейских, они представляют городские и районные подразделения полиции, сообщает управление МВД России по Амурской области.

В конкурсе три этапа. Первый пройдёт с 11 по 20 сентября. Это отборочный тур, в нём принимают участие лучшие представители участковых уполномоченных полиции Амурской области.

Второй этап пройдет с 7 по 16 октября. Здесь определят лучшего из лучших представителей участковых уполномоченных в регионе.

На третьем этапе победитель будет представлять регион на Всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый» – с 1 по 10 ноября.

В рамках первых двух этапов лучшего участкового выбирают жители Амурской области, отдав свой голос во время онлайн-голосовании на сайте управления МВД России по Амурской области.

Торжественное награждение состоится в МВД России 16 ноября, перед Днём участкового уполномоченного.