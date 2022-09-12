Наши на Украине: майор Максим Козиков

Мы продолжаем рассказывать о военных из белогорского подразделения связи 35-й армии. Майор Максим Козиков занимает ответственную должность в батальоне связи, но несмотря на это всегда лично участвует во всех задачах подразделения, тем более в зоне СВО.

На Украине майор Козиков неоднократно принимал участие в развёртывании систем связи в интересах 35-й армии, лично руководил перемещением, развертыванием, маскировкой, охраной и обороной пункта управления.

Максим Константинович лично принимал участие в инженерном оборудовании пункта управления, что повысило живучесть подразделения в бою, и в конце концов – сохранило жизни подчинённым.

Как один из командиров, майор Максим Козиков организовывал подготовку бойцов, лично контролировал функционирование объекта связи и его оборонительные порядки.

28 марта он выполнил задачу по доставке важной документации на передовой пункт управления 35-й армии, что, помимо других мер, обеспечило благополучный и безопасный вывод войск с киевского операционного направления, сообщает Военный комиссариат Амурской области.

Профессионализм майора Козикова, проявленный в ходе спецоперации, был замечен командованием, в результате чего он был удостоен медали «За отвагу».