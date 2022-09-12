Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:21 0

Наши на Украине: майор Максим Козиков

Амур.инфо рассказывает об амурчанах, отличившихся в ходе СВО

Наши на Украине: майор Максим Козиков
Фото: Военный комиссариат Амурской области

Мы продолжаем рассказывать о военных из белогорского подразделения связи 35-й армии. Майор Максим Козиков занимает ответственную должность в батальоне связи, но несмотря на это всегда лично участвует во всех задачах подразделения, тем более в зоне СВО.

На Украине майор Козиков неоднократно принимал участие в развёртывании систем связи в интересах 35-й армии, лично руководил перемещением, развертыванием, маскировкой, охраной и обороной пункта управления.

Максим Константинович лично принимал участие в инженерном оборудовании пункта управления, что повысило живучесть подразделения в бою, и в конце концов – сохранило жизни подчинённым.

Как один из командиров, майор Максим Козиков организовывал подготовку бойцов, лично контролировал функционирование объекта связи и его оборонительные порядки.

28 марта он выполнил задачу по доставке важной документации на передовой пункт управления 35-й армии, что, помимо других мер, обеспечило благополучный и безопасный вывод войск с киевского операционного направления, сообщает Военный комиссариат Амурской области.

Профессионализм майора Козикова, проявленный в ходе спецоперации, был замечен командованием, в результате чего он был удостоен медали «За отвагу».

Просмотров всего: 534

#Украина #наши_V_спецоперации #армия #политика

распечатать


Общество

Делегация из Мьянмы прилетела в Амурскую область

наши_V_спецоперации

Наши на Украине: старший прапорщик Сергей Фёдоров
В России и мире

Таисия Повалий и Ани Лорак получили звание «Предатель Украины»
наши_V_спецоперации

Боец Росгвардии: «Воевать – это не для всех»