Пандемия разлучила: амурчанка прошла 7 кругов ада, чтобы вернуться к мужу

Фото: личный архив Дарьи Деревянкиной

В начале января 2020 года благовещенка Дарья Деревянкина вместе с дочкой Мишель приехала из Китая в областную столицу, чтобы провести у мамы российский и китайский новый год. Спустя несколько дней из КНР прилетел глава семьи – Стенли. Он пробирался в Благовещенск, когда в Хэйхэ уже начали вводить ограничения по коронавирусу, всё было закрыто, а людей через русско-китайскую границу перевозили на специальных автобусах. В Благовещенске он пробыл недолго – заканчивалась виза. Дарья и Мишель с ним улететь не смогли и взяли билеты на рейс через Бангкок в марте. Но в марте ситуация ухудшилась, эпидемия превратилась в пандемию, повсеместные локдауны и каникулы затянулись на долгие месяцы. Вернуться к мужу в Китай благовещенка с дочкой смогли лишь в сентябре этого года.

Дарья познакомилась с мужем в 2008 году, когда ездила выступать в Харбин в составе вокально-танцевальной группы. На тот момент в гастролях амурчанка проводила по два-три месяца, а затем возвращалась в Благовещенск, где заканчивала университет.

Поженилась пара только в 2013 году. К этому моменту Дарья уже успела получить в Благовещенске диплом и переехала жить в Харбин. Большое торжество не устраивали. Из Муданьцзян, где ребята жили и работали, они приехали в Харбин для регистрации брака и просто позвали самых близких друзей на ужин. А через несколько дней поехали на море и там уже сделали свадебную фотосессию.

Фото: личный архив Дарьи Деревянкиной

В октябре 2014 года у пары родилась дочь Мишель. К этому времени Дарья успела сменить несколько профессий: певица, переводчик в логистических фирмах, помощник по закупкам на рынке, менеджер в отеле. Когда родилась дочь, Дарья на пару лет оставила работу. В это время ненадолго возвращалась в родной Благовещенск, успела пожить с семьей в Камбодже из-за проблем с визой. После возвращения в Китай в Вэньчжоу Дарья устроилась в отель «Пулман». От менеджера по работе с гостями выросла до специалиста по сервису. Позже семья переехала в Наньчан. Этот город стал для семьи постоянным местом жительства. Там Дарья устроилась в пятизвездочный отель «Шангри-Ла», но спустя год решила заняться преподаванием языка. Периодические подработки в этой сфере у девушки были всегда. К слову, её муж тоже преподаватель. 15 лет он преподавал, а сейчас занимается ещё и международными образовательными программами для детей, которые уезжают из Китая учиться в другие страны.

Фото: личный архив Дарьи Деревянкиной

В 2020 году семья решила провести зимние каникулы у мамы Дарьи в Благовещенске. До этого 2,5 года она жила с ними, но в августе 2019 года вернулась в амурскую столицу. Дарья с Мишель прилетели в Благовещенск 6 января 2020 года, её муж несколькими днями позже. В тот момент, когда в Хэйхэ уже был настоящий переполох. Застрявших там людей в Благовещенск вывозили специальными автобусами. Стенли смог выехать в Благовещенск, но долго побыть с семьей ему не удалось, так как виза действовала всего месяц. Продлить её не удалось, мужу Дарьи пришлось вернуться в Китай. На тот момент многие рейсы были отменены, улететь ему удалось лишь из Москвы. Дарья с Мишель остались в Благовещенске. Надеялись в марте улететь в Китай через Таиланд. Но за день до выезда их рейс из Бангкока в Китай отменили. Застрять в Таиланде казалось не лучшей перспективой, поэтому амурчанка предпочла остаться в родном Благовещенске.

Фото: личный архив Дарьи Деревянкиной

— После этого просто стали ждать. Думали, пройдет месяц-два и все станет по-прежнему. Но в июле закончились визы. В октябре подали документы на новые. В Хабаровске документы пролежали месяц, в итоге отправили бумаги во Владивосток. Там в посольстве удалось получить визы, но как раз 4 ноября произошли изменения в политике со стороны Китая. И все визы оказались недействительными. Дальше меры ещё ужесточили. В Китае стали требовать, чтобы въезжающие были вакцинированы определенной вакциной, которую в России поставить было невозможно, – рассказывает Дарья Деревянкина.

Из ближайших стран, где можно привиться – только Белоруссия. Но девушка не спешила туда за вакциной, надеялась, что произойдут изменения в лучшую сторону и можно будет поехать в Китай на более простых условиях. Со временем стало ясно, что чуда не произойдет, и в декабре девушка поехала в Беларусь ставить первую прививку, а в феврале вторую. Но на этом сложности не закончились и появилось новое требование – обязательное приглашение для оформления семейной визы. На этом попытка уехать вновь застопорилась, так оформить бумаги было почти нереально.

В начале июне 2022 года эти требования отменили для семейных и рабочих виз, и Дарья сразу же подала документы в два консульства в Хабаровске и Санкт-Петербурге.

Фото: личный архив Дарьи Деревянкиной

— Визу получили, но в это не верилось. Все казалось как-то слишком просто. Ни отказов, ни задержек. Хотя у мужа заканчивались документы, какие-то он получил, какие-то были на замене. И по идее нужно было дождаться, когда он в Китае обновит свои, а потом уже будет готов принять нас. Но консул звонил мужу, убедился, что у него всё в порядке с рабочим контрактом и тогда нам с дочкой дали визу, – говорит амурчанка.

6 июля Дарья и Мишель получили долгожданные визы. На выезд из России у них было всего три месяца. Начались сборы и покупка билетов. С билетами на рейс из Москвы в Пекин долгое время были сложности, но в июле количество рейсов увеличили с двух до восьми и билеты удалось купить. Казалось бы, счастливое воссоединение семьи было совсем близко. Но судьба подкинула новый сюрприз.

За девять дней до отъезда из Благовещенска Дарье позвонили из авиакомпании и сказали, что рейс на 24 августа отменен. После запуска восьми рейсов в неделю улетели только первые два. Остальные августовские отменили, а также почти все рейсы на сентябрь. Билеты меняли только на октябрьские даты, но так долго Дарья ждать не могла, заканчивались визы.

— Написала девушке, с которой мы должны были лететь в Пекин. Она из Иркутска. Рейсы есть из Улан-Удэ в Корею, оттуда в Китай. Быстро все обговорили. И купили билеты на самолет. Естественно, предварительно посмотрев правила въезда в Китай. Только вот про правила въезда в Корею мы узнали позже. Там надо получать разрешение KETA, несмотря на безвизовый въезд – это новая система и по ней бывают отказы. Ребенку дали сразу, я ждала три ночи. Нам повезло. Получили. Дорога предстоит такая: Благовещенск – Улан-Удэ с пересадкой в Хабаровске. Ночь в Улан-Удэ. Вылет в Улан-Батор (Монголия), пересадка 4 часа. Далее Сеул. В Сеуле 2 дня, для получения кода на вылет в Китай. Перелет в Китай, в город Чанчунь. Там карантин и летим в Наньчан, – написала девушка в своей соцсети накануне выезда.

Фото: личный архив Дарьи Деревянкиной

26 августа Дарья и Мишель начали свое долгое путешествие. Когда амурчанки прилетели в Китай, их ждала бесконечная череда ПЦР-тестов и изолированное проживание в отеле во время карантина. Но, как говорит Дарья, из-за бесконечных отмен и переносов рейсов, проблем с визами и прочими сопутствующими издержками, она к этому времени уже достигла такого уровня дзена, что оставалось только принять и ждать. В итоге 7 сентября они наконец-то прилетели из Чанчуня в Наньчан. В аэропорт из карантинного отеля их везли на машине скорой помощи.

Фото: личный архив Дарьи Деревянкиной

Но, прилетев в родной город, в котором прожили до пандемии несколько лет, Дарья и Мишель столкнулись с новым препятствием. Его особенно тяжело пережила маленькая дочь.

Когда амурчанки уже были в аэропорту, а за прозрачным ограждением их ждал глава семьи – Стенли, идти к нему запретили.

Фото: личный архив Дарьи Деревянкиной

— Мы думали вот-вот выйдем к нему, но нам не разрешили. Сказали, что должны встречать ответственные с нашего района. Когда мы позвонили туда, та женщина сказала, что нам нужно ждать её еще час, – вспоминает Дарья.

В итоге Стенли купил своим девочкам еду, передал через работников аэропорта. Дарья говорит, что Мишель очень расстроилась, что сразу не смогла выйти к папе. Ему пришлось уйти. Карантин для прилетевших в Китай иностранок продлили ещё на три дня и жить отцу вместе с ним это время не разрешили.

Воссоединиться семья смогла только 10 сентября. И Стенли, и Дарья, и маленькая Мишель точно навсегда запомнят этот день, в котором было так много слез счастья, улыбок и долгожданных объятий после разлуки в два с половиной года.

Фото: личный архив Дарьи Деревянкиной