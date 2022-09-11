ДВОКУ получило в подарок танк Т-80 из самоцветов

В воскресенье, 11 сентября, в Моховой Пади прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню танкиста.

К военнослужащим, ветеранам танковых войск и жителям Моховой Пади обратился заместитель мэра Благовещенска Игорь Темнюк. Он поблагодарил всех причастных за бережное хранение традиций, патриотическое воспитание молодёжи. В честь праздника от выпускников Благовещенского высшего танкового краснознаменного командного училища и Челябинского танкового училища он передал ДВОКУ памятный подарок – картину с изображением танка Т-80, выполненную из уральских самоцветов. Теперь экспонат будет храниться в музее Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Кроме того, ветеранов танковых войск и жителей поселка поздравили с праздником, почтили память ушедших героев. К памятнику-танку ИС-3, установленному в честь выпускников БВТККУ, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, возложили цветы. Во время войны звание Героя Советского Союза получили 11 выпускников танкового училища, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.