Василий Орлов проверяет подготовку к отопительному сезону

В селе Екатеринославка глава области проинспектировал ход строительства станции подъёма воды и продолжающийся капитальный ремонт котельной.

В Амурской области на сегодняшний день отремонтировано 284 котла из 396 планируемых, заменено 67 котлов (129 по плану), заменено 28,8 километра тепловых, 15,3 километра водопроводных и 6,6 километра канализационных сетей. В целом жилищный фонд области готов к зиме на 89 %. Из областного бюджета в рамках программы «Модернизации жилищно-коммунального комплекса» на подготовку к отопительному периоду 2022-2023 годов выделено свыше 1,2 миллиарда рублей.

Станцию подъёма воды в Екатеринославке строят взамен старой водонапорной башни. На это из областного бюджета выделено пять миллионов рублей. Подрядчик обустроил щебенчатое основание, установил павильон станции и ёмкость под воду. Готовность объекта составляет 90 %. В сентябре станция будет запущена в тестовом режиме.

Также глава области ознакомился с ходом капитального ремонта сельской котельной № 2. Здание находилось в неудовлетворительном состоянии. На выделенные из бюджета области шесть миллионов рублей здесь усилили фундамент, восстановили стены и заменили крышу. Сейчас в обновлённой котельной устанавливают три новых котла.

Готовность объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Октябрьского района к отопительному сезону составляет более 84 %, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Работы на объектах ЖКХ в районе идут в графике. Главе Октябрьского района, как и остальным руководителям муниципалитетов, нужно лично контролировать подготовку к отопительному сезону. Наша задача – обеспечить жителям области комфорт в холодное время года. Вода и тепло в дома должны поступать бесперебойно, – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области