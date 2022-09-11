В Благовещенске обновили школьный стадион

«Друзья, делюсь с вами фотографиями преображения стадиона десятой школы. По сути, его как такового вообще не было. И при этом школа славится своими спортивными достижениями. Теперь заслуженно получила стадион», – поделился результатами преображения Олег Имамеев.

Он также отметил, что в прошлом году территорией школы уже занимались. Привели в порядок дорогу к школе, убрали незаконные гаражи, в школьном дворе старый асфальт сменила тротуарная плитка. С помощью социальных партнёров обновили спортивные залы и раздевалки. Мэр города отметил, что сейчас поступают просьбы от родителей оборудовать пешеходный переход через улицу Островского. Данным вопросом уже занимаются.

«Стараемся максимально учитывать в своих планах ваши предложения, и, поверьте, делается очень многое. Пример тому как раз 10-я школа. Конечно, всё не сделать в одночасье. Хотя, говоря начистоту, хотелось бы», – заключил Олег Имамеев.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева