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11сентября
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сегодня, 16:24 0

В Благовещенске обновили школьный стадион

Привели в порядок территорию 10-й школы

В Благовещенске обновили школьный стадион
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

В Благовещенке сделали современный стадион на территории 10-й школы, рассказал об изменениях мэр города Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

«Друзья, делюсь с вами фотографиями преображения стадиона десятой школы. По сути, его как такового вообще не было. И при этом школа славится своими спортивными достижениями. Теперь заслуженно получила стадион», – поделился результатами преображения Олег Имамеев.

Он также отметил, что в прошлом году территорией школы уже занимались. Привели в порядок дорогу к школе, убрали незаконные гаражи, в школьном дворе старый асфальт сменила тротуарная плитка. С помощью социальных партнёров обновили спортивные залы и раздевалки. Мэр города отметил, что сейчас поступают просьбы от родителей оборудовать пешеходный переход через улицу Островского. Данным вопросом уже занимаются.

«Стараемся максимально учитывать в своих планах ваши предложения, и, поверьте, делается очень многое. Пример тому как раз 10-я школа. Конечно, всё не сделать в одночасье. Хотя, говоря начистоту, хотелось бы», – заключил Олег Имамеев.

Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

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#образование #спорт #мэрия #школа

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