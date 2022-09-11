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сегодня, 15:39 0

В Благовещенске состоялся новый температурный рекорд

10 сентября днём зафиксировали +31°С

В Благовещенске состоялся новый температурный рекорд
Фото: Виктория Большакова/Амур.инфо

В субботу, 10 сентября, благовещенские метеорологи зафиксировали температуру +31°С, что явилось новым температурным рекордом. Прежний рекорд дня 10 сентября был зафиксирован в 2004 году, когда воздух прогрелся до +27,1 °С.

В 15 часов субботы столбики термометров превысили отметку +30°С в Шимановском районе и на метеостанции Сергеевка Благовещенского района. В других местах погода также порадовала летним теплом: от +23 до +29 °С.

По информации Амурского гидрометцентра, радикальное потепление вызвано интенсивным юго-западным выносом в передней части циклона. Но рекордное тепло не будет продолжительным, и температура снизится до климатической нормы.

В то же время, по словам синоптиков, 30-градусная жара в сентябре наблюдалась и раньше: 15-16 сентября 2015 года температура в Благовещенске поднималась до +30,5…+32°С.

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