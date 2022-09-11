В Благовещенске ремонтируют 110-летнее здание

В Благовещенске продолжается реставрация старинного здания, объекта культурного наследия регионального значения, памятника деревянного зодчества начала XX века, известного ныне как музейно-выставочный комплекс «Дом И.А. Саяпина». На сегодняшний день там демонтированы системы тепло-, водо- и электроснабжения, полы, временные перегородки, санузлы, сауна, а также основные наружные декоративные элементы здания.

В Благовещенске есть ряд красивых памятников архитектуры, расположенных в самом центре города, на магистральных улицах, но их вид плачевный. Восстановление облика исторических зданий проводится не один год. Сделан фасад администрации города Благовещенска, почти завершён фасад БГПУ, в 2022 году предстоит отреставрировать ещё ряд зданий.

Что касается конкретно Дома Саяпина, то в ходе реставрации рабочие меняют нижние повреждённые венцы здания, внутренние системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляцию, охранную и пожарную сигнализации, наружное электроосвещение. Здесь же пройдёт реставрация кровли и фасада, элементов домовой резьбы, демонтаж временных перегородок. Кроме этого, запланирован ремонт всех помещений, благоустройство прилегающей территории, приспособление здания для посещения маломобильными группами населения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Справка АИ

Дом Саяпина ранее принадлежал молоканину, благовещенскому мещанину, выборщику в городскую думу на 1910-1914 годы, землевладельцу (в собственности участок земли 185 десятин) и домовладельцу Саяпину Иннокентию Агаповичу. Первоначально строение работало как административное и находилось в аренде городского училища (вышеначального), в советское время здесь были коммунальные квартиры на 17 семей, в 1990-2000-е годы – офис Иркутского масложиркомбината. С 2018 года в этом здании располагаются исторические экспозиции и выставочное пространство музейно-выставочного комплекса «Дом И. А. Саяпина».

— В первую очередь приводим в порядок исторические здания, расположенные в центре Благовещенска. От их состояния зависит общее впечатление от столицы области, её туристическая привлекательность в целом. Дом Саяпина капитально не ремонтировали с момента постройки – с 1912 года. На его реставрацию из областного бюджета выделили порядка 47,5 миллиона рублей, – рассказал губернатор Василий Орлов.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области