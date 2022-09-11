На дне рождения Тынды выступила Вика Цыганова

«Со строительством Байкало-Амурской магистрали связана моя юность, моя молодость и мои многочисленные шефские концерты ещё во времена студенчества. Сегодня я почувствовала мощную поддержку своего народа, своей родной амурской крови. Люди пришли в одном порыве, в одном духе. В русском духе мы объединились и пели. Я счастлива, что такие песни, как «Любовь и смерть», прошли испытание временем, и на этих песнях выросло целое поколение людей, эти песни востребованы до сих пор, и эти духоподъемные песни действительно помогают и мне, и публике, которая слушает меня», – поделилась Вика Цыганова после выступления.