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11сентября
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сегодня, 14:41 0

На дне рождения Тынды выступила Вика Цыганова

Певица поблагодарила местных жителей за тёплый приём

На дне рождения Тынды выступила Вика Цыганова
Фото: Gazeta-bam.ru

Столица БАМа празднует 47-й день рождения. На праздничном концерте выступила уроженка Дальнего Востока Вика Цыганова. Она поблагодарила в видео после концерта жителей столицы БАМа за тёплый прием, сообщает Gazeta-bam.ru.

«Со строительством Байкало-Амурской магистрали связана моя юность, моя молодость и мои многочисленные шефские концерты ещё во времена студенчества. Сегодня я почувствовала мощную поддержку своего народа, своей родной амурской крови. Люди пришли в одном порыве, в одном духе. В русском духе мы объединились и пели. Я счастлива, что такие песни, как «Любовь и смерть», прошли испытание временем, и на этих песнях выросло целое поколение людей, эти песни востребованы до сих пор, и эти духоподъемные песни действительно помогают и мне, и публике, которая слушает меня», – поделилась Вика Цыганова после выступления.

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#праздники #культура

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