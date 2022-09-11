В воскресенье в Амурской области проходят выборы
Амурчане выбирают депутатов и глав муниципалитетов
11 сентября, в единый день голосования, в России, и в Приамурье в частности, проходят выборы депутатов сельских, городских и окружных советов, городской думы, глав округов и сельсоветов.
Так, в Благовещенске в воскресенье дополнительно выберут депутата городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28.
В Тамбовском муниципальном округе изберут главу округа.
В Зейском районе – глав Огоронского и Умлеканского сельсоветов.
В Магдагачинском – главу Магдагачи. В Свободненском – главу Новгородского сельсовета.
В остальном же в избирательных кампаниях по различным районам и округам области соревнуются кандидаты в депутаты местных советов, сообщает Амуризбирком.
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