В воскресенье в Амурской области проходят выборы

11 сентября, в единый день голосования, в России, и в Приамурье в частности, проходят выборы депутатов сельских, городских и окружных советов, городской думы, глав округов и сельсоветов.

Так, в Благовещенске в воскресенье дополнительно выберут депутата городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28. В Тамбовском муниципальном округе изберут главу округа. В Зейском районе – глав Огоронского и Умлеканского сельсоветов. В Магдагачинском – главу Магдагачи. В Свободненском – главу Новгородского сельсовета. В остальном же в избирательных кампаниях по различным районам и округам области соревнуются кандидаты в депутаты местных советов, сообщает Амуризбирком.

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#выборы #гордума

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Виктория Большакова