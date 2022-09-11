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11сентября
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сегодня, 13:40 0

Амурчан приглашают поучаствовать в Харбинской ярмарке

Мероприятие состоится в декабре в онлайн-формате

Амурчан приглашают поучаствовать в Харбинской ярмарке
Фото: Китайский информационный интернет-центр

32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка пройдет в декабре 2022 года. Оргкомитетом принято решение из-за пандемии коронавируса провести мероприятие в онлайн-формате.

Главным городом ярмарки с китайской стороны в этом году выбран Хэйхэ, основным китайским регионом-партнером станет юго-восточная провинция Хунань, а основным городом-партнёром – южный город Шэньчжэнь провинции Гуандун КНР. Принять участие в ярмарке, спустя три года перерыва из-за коронавируса, сможет любой желающий бизнесмен, независимо от его местонахождения, сообщает Амурское региональное отделение общества российско-китайской дружбы.

— Главным трендом 2022 года для России стал все более явственный разворот на Восток, об этом говорит уровень участников Восточного экономического форума, завершившегося во Владивостоке, и повестка, которая нацелена на развитие крепких экономических и добрососедских отношений России и Китая. Все сессии и дискуссионные площадки будут проходить в режиме видеосвязи, что позволит гибко обсуждать развитие приграничной торговли, туризма, замещение ушедших из России брендов и производителей, а также укрепить добрососедские отношения между двумя странами, – рассказал председатель Амурского регионального отделения общества российско-китайской дружбы Борис Белобородов.

Об условиях участия в ярмарке можно узнать по телефону +7(914)538-1058 либо по электронной почте: info@amur-china.ru.

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#Китай #экономика

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