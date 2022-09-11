В Благовещенске прошли праздничные гуляния в честь 85-летия Плодопитомника

Днем на территории также развернули площадки «Плодофеста» – завершающего этапа фестиваля цветов, он проходил в Благовещенске этим летом в рамках празднования Дня города.

На празднике были тематические площадки, на которых местные жители организовали выставки на самый большой овощ или фрукт, мастер-классы по росписи дерева и пряника, ярмарки, дегустации варенья, украшение фотозоны.

Завершил гуляния вечерний концерт. Для жителей Плодопитомника прозвучали музыкальные номера в исполнении артистов Городского дома культуры. Порадовали талантом и юные воспитанники сельского отделения Городского дома культуры.

«Плодопитомник славится, как дружное село с активными жителями. Ведь каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями вкладывает частицу собственной души в становление и развитие родного Плодопитомника. Важно, что всё самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, бережно сохраняется и передаётся вами сегодня, обогащаясь новыми достижениями», – поприветствовал жителей первый заместитель мэра Благовещенска Дмитрий Гумиров.

Он также вручил благодарственные письма за активное участие в общественной жизни села Татьяне Баранчиковой, Владимиру Бугрову, Тамаре Вакуленко, Марии Вохминцевой и другим жителям села.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска