Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:10 0

В Благовещенске прошли праздничные гуляния в честь 85-летия Плодопитомника

Самым активным жителям села вручили благодарственные письма

В Благовещенске прошли праздничные гуляния в честь 85-летия Плодопитомника
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

10 сентября прошли праздничные гуляния в честь 85-летия Плодопитомника на обновленной площадке у местного Дома культуры, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Днем на территории также развернули площадки «Плодофеста» – завершающего этапа фестиваля цветов, он проходил в Благовещенске этим летом в рамках празднования Дня города.

На празднике были тематические площадки, на которых местные жители организовали выставки на самый большой овощ или фрукт, мастер-классы по росписи дерева и пряника, ярмарки, дегустации варенья, украшение фотозоны.

Завершил гуляния вечерний концерт. Для жителей Плодопитомника прозвучали музыкальные номера в исполнении артистов Городского дома культуры. Порадовали талантом и юные воспитанники сельского отделения Городского дома культуры.

«Плодопитомник славится, как дружное село с активными жителями. Ведь каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями вкладывает частицу собственной души в становление и развитие родного Плодопитомника. Важно, что всё самое лучшее, что создавалось трудом старших поколений, бережно сохраняется и передаётся вами сегодня, обогащаясь новыми достижениями», – поприветствовал жителей первый заместитель мэра Благовещенска Дмитрий Гумиров.

Он также вручил благодарственные письма за активное участие в общественной жизни села Татьяне Баранчиковой, Владимиру Бугрову, Тамаре Вакуленко, Марии Вохминцевой и другим жителям села.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Просмотров всего: 146

#праздники #сельское хозяйство

распечатать


Власть

В Амурской области полиция следит за 34 тысячами иностранцев
Общество

Василий Орлов поздравил новобранцев ДВОКУ с принятием присяги
Общество

В Благовещенске первокурсники ДВОКУ приняли присягу
Общество

В Тынде гостей фестиваля накормили 11-метровым брусничным пирогом