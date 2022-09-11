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11сентября
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«Амурская осень»: как сотрудники филармонии воду таскали

Невероятная история одного спектакля

«Амурская осень»: как сотрудники филармонии воду таскали
Фото: скриншот видеосюжета Амур.инфо

Исполнительный директор фестиваля «Амурская осень» Ольга Смирнова рассказала о том, как работникам филармонии пришлось «добывать» воду для заполнения бассейна, когда в здании произошло отключение водоснабжения.

— История связана с Амурской областной филармонией, спектаклем, в котором играл Михаил Полицеймако, – рассказывает Ольга Смирнова. – Одно из условий было: действие в спектакле должно происходить рядом с фонтаном, а герой в какой-то момент падает в фонтан. Обязательно это должно быть естественно. И обязательно там должна быть вода. Это не проблема, если бы ровно в тот день не перекрыли воду и она не пропала бы во всей Амурской областной филармонии. Её просто физически не было. И эта реальная проблема встала за три часа до спектакля.

Однако, по словам Ольги, находчивые администраторы обратились к жильцам соседнего дома на улице Пионерской, 3, в котором вода была, и попросили протянуть шланг от них в здание филармонии. Но таким путём вода поступала медленно, и сотрудники стали носить воду в вёдрах на второй этаж. В итоге бассейн для спектакля был наполнен. На это ушло порядка 300 литров воды.

Вот такая история с отключением воды в областной филармонии произошла накануне спектакля одного из прошлых сезонов «Амурской осени».

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#ЖКХ #культура

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